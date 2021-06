She-Hulk: Jameela Jamil entra nel cast della serie Disney+

Un nuove nome si aggiunge al cast della serie TV dedicata a She-Hulk: stiamo parlando di Jameela Jamil che, secondo quanto riferito dalle fonti americane, andrà ad interpretare la supervillain Titania. Si tratta di un personaggio che è stato introdotto nell’universo fumettistico Marvel nel 1984, creato da Jim Shooter.

Jameela Jamil, nuova interprete in She-Hulk, è conosciuta per aver lavorato nella serie TV The Good Place. L’attrice si unisce ad un cast che vede già presenti Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth, Ginger Gonzaga e Renée Elise Goldsberry.

Mark Ruffalo tornerà a vestire i panni dell’iconico Hulk, mentre Tim Roth sarà di nuovo Abominio. A dirigere la serie TV saranno Kat Coiro e Anu Valia, mentre Jessica Gao è a capo della squadra di sceneggiatori.

Non sono state diffuse notizie sulla trama di She-Hulk, ma quello che sappiamo è che la serie TV tratterà delle origini di She-Hulk, nel momento in cui Jennifer Walters riceve una trasfusione di sangue da suo cugino, Bruce Bunner, che finirà per trasformarla nella creatura super-forzuta. Le riprese del telefilm dei Marvel Studios sono attualmente in corso.

