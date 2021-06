See 2: il trailer della serie di Apple TV+ con Jason Momoa e Dave Bautista

Jason Momoa e Dave Bautista sono i protagonisti di See 2, la serie di Apple TV+ in uscita ad agosto: ecco il trailer.

Due grandi protagonisti di cinecomics molto popolari si sono uniti per un progetto targato Apple TV+: stiamo parlando della serie televisiva See 2, che vede lavorare insieme Jason Momoa e Dave Bautista, entrambi interpreti del telefilm di cui è stato da poco presentato il trailer.

Qui sotto trovate il trailer di See 2 in uscita il 27 agosto.

I due interpreti vestiranno i panni di due fratelli, Edo Voss e Baba Voss. Il personaggio di Bautista è stato da poco introdotto, e nel teaser trailer possiamo vedere i due personaggi incontrarsi ad un certo punto su un ponte.

Baba è determinato a salvare la figlia, Haniwa (interpretata da Nesta Cooper), che ha la capacità di vedere. Nel filmato vengono presentati anche i nuovi luoghi che espanderanno l’universo narrativo di See. Il racconto di base vede gli umani vivere in un mondo in cui gli abitanti della Terra hanno perso la vista. Nella seconda stagione Baba cercherà di riunirsi con la sua parte lontana della famiglia, mentre il suo fratello nemico diventerà sempre più una minaccia.

Gli altri membri del cast di See 2 sono Olivia Cheng (Warrior), Eden Epstein (Sweetbitter), David Hewlett (The Shape of Water), Hoon Lee (Warrior), Tom Mison (Watchmen), e Tamara Tunie (Flight). See è stato sviluppato da Stephen Knight, che ha già lavorato a Peaky Blinders, Taboo, e co-creato Who Wants to Be a Millionaire?. Knight ha anche scritto Spencer, il film che avrà come protagonista Kristen Stewart nei panni della principessa Diana.