Nintendo Swith, un aggiornamento impedisce di scaricare i giochi

L’aggiornamento del firmware del Nintendo Switch, il 12.0.3, sembra essere nato sfortunato. Dopo averlo già tolto e ricaricato sai server, l’azienda videoludica deve ora gestire l’errore noto con il codice 2123-1502, ovvero deve capire come mai alcuni giocatori non riescano più a scaricare o aggiornare i propri videogames.

La patch, lanciata inizialmente il 7 giugno, avrebbe dovuto “migliorare la stabilità del sistema per valorizzare l’esperienza utente”, ma Nintendo stessa ha ammesso che i risultati siano stati del tutto opposti a quelli auspicati e che il firmware andasse in conflitto con le schede microSDXC.

Una volta rimaneggiato l’aggiornamento, tutto è sembrato filare liscio, almeno per un po’. A distanza di qualche ora, i social sono stati inondati da persone che lamentavano il fatidico 2123 -1502, fornendo ogni informazione possibile pur di confrontarsi sulle possibili soluzioni (anche perché la pagina di supporto dell’azienda non era decisamente pronta a gestire questo imprevisto).

Nintendo non ha ancora emesso dichiarazioni ufficiali in merito, verosimilmente sta cercando a sua volta di comprendere cosa sia andato storto. A complicare la situazione è il fatto che il problema non colpisca in maniera omogenea: certi giocatori non hanno notato nessun intoppo, altri hanno avuto noie solamente su di una selezione di titoli e altri ancora si sono trovati il proprio Switch praticamente impossibilitato a interagire con l’update dei giochi.

Potrebbe anche interessarti: