Feltrinelli Comics & Games apre a Torino, Genova, Milano, Roma e Palermo

Sono trascorsi solo pochi mesi dalla nascita di Feltrinelli Comics & Games, progetto pensato da laFeltrinelli e Lucca Crea, società che organizza il festival Lucca Comics & Games e partner dell’iniziativa. Si tratta di un luogo di esplorazione dell’immaginario pop che è stato inaugurato lo scorso novembre all’interno del nuovo concept store laFeltrinelli di Piazza Piemonte a Milano e che trova oggi nuove strade, diffondendosi in tutta Italia.

Questo spazio inedito all’interno delle librerie Feltrinelli, nato dalla sinergia con il Festival e da una comune visione di desacralizzazione della cultura, è dedicato interamente al gioco, alla narrativa fantasy, al fumetto e alle serie TV e ha dato il via a un percorso di diffusione culturale. In queste settimane sono stati infatti inaugurati gli spazi interni alle Librerie di Genova via Ceccardi e Torino piazza CLN, rispettivamente il 13 e il 19 maggio, mentre quello di Feltrinelli di Roma Libia aprirà al pubblico sabato 12 giugno e, prossimamente, anche negli store di Milano Buenos Aires e Palermo.

Feltrinelli Comics & Games è un’intera area rivolta agli appassionati del genere, in cui scoprire le tante possibili contaminazioni tra il mondo del gaming, analogico e digitale, e quello del libro, nella convinzione che il gioco sia uno dei linguaggi possibili per raccontare e vivere una storia. Un luogo di aggregazione per le community del settore in cui rinnovare la socialità, confrontarsi e sfidarsi, nel pieno rispetto dei cinque valori di Lucca Comics & Games: Community, Inclusion, Discovery, Respect, Gratitude.

Nei primi sei mesi di attività all’interno dello spazio di Piazza Piemonte sono state organizzate e trasmesse in streaming presentazioni di giochi da tavolo, libri, fumetti e concorsi internazionali con partner d’eccezione come il Centro Nazionale Trapianti, Edizioni BD e Asmodeé Italia.

L’Area Comics & Games ha ospitato i pro-player della squadra Cagliari Calcio eSports, ma anche personalità del mondo della televisione e dello spettacolo come il professore de Il Collegio Luca Raina, il cantante e game designer Immanuel Casto e il gruppo musicale alternative metal italiano Lacuna Coil. All’interno della Rassegna del martedì di di Lorenzo Fantoni, in streaming dallo spazio di Milano, si sono alternate personalità del web come Sara “Kurolily” Stefanizzi, Roberta “Ckibe” Sorge, Virginia “Kafkanya” Gambatesa e Marco “croix89” Merrino.

Emanuele Vietina, direttore di Lucca Comics & Games, ha dichiarato: