Castlevania: la prossima serie animata Netflix avrà per protagonista Richter Belmont

Ci erano state promesse novità riguardo al Castlevania animato di Netflix e difatti non siamo stati delusi dalla Geeked Week: oltre a una clip tratta dalla quarta e conclusiva stagione della serie con protagonisti Trevor, Sypha e Alucard, abbiamo infatti le prime info sull’ambientazione della prossima, già promessa da tempo, serie.

tell me you didn’t see this coming, Trevor Belmont. #GeekedWeek pic.twitter.com/7e2oDsnnt3

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021