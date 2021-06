Twilight of the Gods: svelato il cast della serie animata di Zack Snyder per Netflix

Amate la mitologia norrena? Siete fan di Zack Snyder? Netflix ha ottime notizie per voi, con l’annuncio di Twilight of the Gods, serie animata di prossima uscita di cui oggi ha rivelato il cast.

Sylvia Hoeks as SIGRID

Stuart Martin as LEIF

Pilou Asbæk as THOR

John Noble as ODIN

Paterson Joseph as LOKI

Rahul Kohli as EGILL

Jamie Clayton as THE SEID-KONA

Kristopher Hivju as ANDVARI

Peter Stormare as ULFR

Jamie Chung as HEL

Lauren Cohan as INGE

Corey Stoll as HRAFNKEL

