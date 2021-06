Stranger Things 4 X Magic: the Gathering, arrivano le carte Secret Lair in edizione limitata

Stranger Things entra a far parte dell'universo di Magic: The Gathering. È in arrivo un set Secret Lair dedicato alla popolare serie televisiva di Netflix.

Stranger Things entra ufficialmente a far parte dell’universo di Magic: the Gathering. La Wizards of the Coast ha annunciato una partnership con Netflix: più avanti nel corso dell’anno uscirà un set in edizione limitata di carte dedicata alla popolare serie televisiva.

Le carte faranno parte dell’iniziativa Secret Lair, release di carte in edizione estremamente limitata e caratterizzate vuoi da un tema specifico – sono usciti set dedicati agli scoiattoli, oppure celebrativi della comunità afroamericana – o da uno stile grafico estremamente peculiare. Per inciso, non è il primo drop Secret Lair in collaborazione con un altro prodotto della cultura POP: non troppo tempo fa era uscito un set in edizione limitata dedicato a The Walking Dead.

Eleven and the crew from Stranger Things are coming to Magic: The Gathering later this year in a Secret Lair drop! #GeekedWeek pic.twitter.com/rPiTbn2rvR — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 9, 2021

Per il momento non conosciamo ancora le illustrazioni e le caratteristiche delle carte dedicate a Stranger Things. Dalle due illustrazioni condivise da Netflix e Wizards of the Coast sembra che almeno una delle carte avrà per protagonista il personaggio di Eleven.

Non è l’unico grande annuncio dedicato all’attesa quarta stagione di Stranger Things. Netflix in queste ore ha annunciato un podcast che farà da racconto-prequel alle prossime vicende della serie TV. Si chiama Surviving Hawkins, sarà composto da sei episodi ed uscirà il prossimo 29 giugno.

Nel frattempo, l’attesa per la quarta stagione sembra ancora molto lunga: secondo Finn Wolfhard (Mike Wheeler nella serie) bisognerà attendere almeno fino al 2022.