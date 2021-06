Starlink vuole portare internet sugli aerei di linea, trattativa in corso con le compagnie

La prossima mossa di Starlink, il servizio d’internet satellitare di SpaceX: portare le connessioni a banda larga all’interno delle cabine dei principali aerei di linea. L’azienda di Elon Musk, riporta The Verge, avrebbe iniziato una trattativa con diverse compagnie aeree per iniziare la sperimentazione.

Ricordiamo che Starlink lavora per rendere compatibile la sua costellazione di satelliti con gli utenti in movimento. In futuro l’azienda metterà a disposizione degli utenti l’hardware necessario per poter portare internet all’interno dei veicoli — dalle barche ai camion. Non all’interno delle Tesla, aveva spiegato Musk, dato che attualmente l’hardware necessario per ricevere il segnale è di dimensioni troppo generose.

Così Jonathan Hofeller, Vicepresidente del programma Starlink:

Siamo in trattativa con molte compagnie aeree. Stiamo lavorando un prodotto progettato per l’aviazione… abbiamo già fatto alcune prove dimostrative, non vediamo l’ora di avere un prodotto finale da poter installare all’interno di un aereo. Succederà nell’immediato futuro.

Dal 2018 ad oggi, SpaceX ha già mandato in orbita oltre 1.800 satelliti. L’obiettivo finale è di renderne operativi almeno 4.400, in modo da poter portare internet ad alte prestazioni e bassa latenza in ogni Paese, incluse le aree attualmente non servite dagli operatori di rete fissa tradizionali.