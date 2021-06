Sognando a New York – In the Heights: poster ufficiale e nuova data d’uscita

Il musical di Lin-Manuel Miranda e Jon M. Chu, Sognando a New York – In the Heights è stato spostato al 22 luglio, come scopriamo dalla nuova locandina.

Inizialmente previsto per il 24 giugno, l’atteso Sognando a New York – In the Heights è stato spostato di un mese sul territorio italiano e uscirà, dunque, il 22 luglio nelle sale cinematografiche italiane: a confermarlo il nuovo poster diffuso da Warner Bros. Pictures.

È tempo di riaccendere i sogni.#SOGNANDOaNewYork IN THE HEIGHTS dal 22 luglio al cinema. Posted by Warner Bros. Pictures on Wednesday, June 9, 2021

Il film si configura come l’evento musicale dell’estate 2021 al cinema: la versione cinematografica dell’omonimo musical di Lin-Manuel Miranda, diretto da Jon M. Chu, ha visto il suo esplosivo cast partecipare in massa alla première newyorkese, come possiamo vedere da queste foto.

✨ Ecco il cast di #SOGNANDOaNewYork IN THE HEIGHTS alla Première di New York! ✨Tenetevi pronti: dal 22 luglio, è tempo di riaccendere i sogni, al cinema. Posted by Warner Bros. Pictures on Thursday, June 10, 2021

Stando alla sinossi ufficiale, “Sognando a New York – In the Heights fonde la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico per la narrazione del regista Jon M. Chu, per catturare un mondo legato alla propria cultura, ma universale nella sua esperienza.”

Nel cast, Anthony Ramos (A Star is Born, Hamilton a Broadway), Corey Hawkins (Straight Outta Compton, BlacKkKlansman), la cantante / cantautrice Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco e Jimmy Smits.

Questa la sinossi ufficiale del film, che arriverà sui grandi schermi italiani grazie a Warner Bros. Pictures Italy:

Il creatore di “Hamilton” e il regista di “Crazy & Rich” vi invitano ad un evento cinematografico, dove le strade sono piene di musica, e i sogni più piccoli diventano grandi… “Sognando a New York – In the Heights”.

Luci puntate su Washington Heights … Si respira il profumo di un ‘cafecito caliente’ davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c’è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore.

