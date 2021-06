Perseverance, la spettacolare foto a 360° di Marte (con l’audio registrato dal rover)

Il Rover Perseverance ci regala una straordinaria immagine a 360 gradi del pianeta Marte. Questa immagine immersiva è stata scattata proprio nei pressi del Van Zyl Overlook, a pochissimi metri di distanza dal sito del primo volo di Ingenuity.

L’immagine a 360 gradi, spiega la NASA, è in realtà un insieme di più scatti registrati tra lo scorso 15 aprile ed il 26 aprile. Racchiude oltre 992 scatti rielaborati e uniti in post-produzione, per un totale di 2,4 miliardi di pixel. Insomma, probabilmente il grande pubblico non ha mai visto Marte in una definizione così alta prima di oggi.

Non avevamo mai visto Marte ad una definizione così alta prima di oggi.

Un ulteriore scatto del rover stesso, risalente al 20 marzo del 2021, è poi stato aggiunto per permettere allo spettatore di avere una consapevolezza maggiore sulle proporzioni e sul punto di vista specifico del robot.

Per aggiungere un ulteriore livello di immersione, la NASA ha anche aggiunto il sonoro. Si tratta di una registrazione effettivamente realizzata dal rover Perseverance, ma risale allo scorso 22 febbraio. In post-produzione, i tecnici della NASA hanno rimosso dall’audio originale i suoni prodotti dal rover stesso, dato che sarebbero stati di disturbo.

È possibile esplorare il panorama marziano catturato da Perseverance anche in 2D, lo potete fare visitando il sito ufficiale della NASA.

