Le Superchicche: Dove Cameron parla dei motivi per cui il pilot sarà rigirato

L'attrice Dove Cameron ha parlato di alcune questioni riguardanti i motivi per cui The CW ha deciso di rigirare il pilot de Le Superchicche.

La produzione della serie TV sulle Superchicche è una notizia che ha incuriosito diversi appassionati che hanno seguito in passato la serie animata dedicata, e, di recente, l’interprete Dove Cameron ha parlato dei motivi per cui il pilot del telefilm sarà rigirato.

Queste sono le parole di Dove Cameron sul pilot da rigirare de Le Superchicche:

Non posso dire ancora molto perché ci sono dei cambiamenti in atto, posso però smentire il fatto che le nuove riprese siano dovute al fatto che la sceneggiatura dell’episodio pilota sia stata leakata. Stiamo rigirando per diversi motivi, e siamo entusiasti della cosa, anche le ragazze dicono ‘Ora sappiamo cosa stiamo facendo, che cosa fantastica’.

In precedenza il presidente di The CW Mark Pedowitz ha detto sul pilot:

Il motivo per cui si realizza un episodio pilota è perché alcune cose possono mancare, e si deve fare qualcosa per intervenire. Crediamo completamente nel cast, negli sceneggiatori ed in quello che stanno facendo Greg Barlanti e la Warner.

Ad interpretare le protagoniste sono Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault, che hanno vestito i panni di Lolly, Dolly e Molly. La star di Scrubs, Donald Faison, interpreta, invece, il professor Utonium, e Tom Kenny è il narratore della serie. Le riprese sono iniziate circa un mese fa.

Le Superchicche sono tre piccole supereroine create in laboratorio dal Professor Utonium mescolando “sugar, spice and everything nice” al misterioso Chemical X. La loro serie animata è andata in onda dal 1998 al 2005, con un reboot datato 2016.