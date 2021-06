Jurassic World: Dominion – Un filmato anteprima mostra sette nuovi dinosauri

Dopo che è stato pubblicato il primo poster dedicato a Jurassic World: Dominion, sul web sono circolate delle informazioni riguardo ad un filmato anteprima di IMAX che ha rivelato alcune scene del lungometraggio. La preview sarà mostrata durante la proiezione di Fast and Furious 9 in IMAX, ma alcuni siti, come Collider, hanno avuto l’opportunità di guardarla in anteprima.

Qui sotto trovate il racconto del filmato di anteprima su Jurassic World: Dominion:

Si tratta di un video che si divide tra passato e presente, e che parte da 65 milioni di anni fa, durante l’era Cretacea, con in sottofondo le musiche di Michael Giacchino. Vediamo diversi tipi di dinosauri, ed il tutto trasmette pace e quiete, permettendo di apprezzare la bellezza e tranquillità che regnava sulla Terra prima dell’Uomo. Subito dopo vediamo sette nuovi tipi di dinosauri creati dal gruppo Light & Magic, e che non si sono mai visti fino ad ora: sono il Dreadnoughtus, il Quetzalcoatlus, l’Oviraptor, il Nasutoceratops, l’Iguanodon, il Morus intrepidus, ed il Giganotosaurus. Successivamente si vedono un T-Rex ed un Giganotosaurus combattere, ed il T-Rex avere la peggio. E subito dopo l’inquadratura si sposta su una zanzara che si poggia sul dinosauro per succhiarne il sangue. Si tratta della stessa zanzare utilizzata da John Hammond? Questo non si riesce a capire, ma il tutto ci fa intendere che si tratta di un racconto di origini. Subito dopo arriviamo a 65 milioni di anni dopo, dove un T-Rex si muove in una foresta inseguito da qualcuno su di un elicottero. Subito dopo il dinosauro invade un parcheggio, facendo fuggire delle persone.

Secondo quanto riferito dal giornalista di Collider gli effetti visivi sono eccezionali, ed un fan di Jurassic Park dovrebbe andare a vedere Fast and Furious 9 in versione IMAX solo per guardare quest’anteprima.