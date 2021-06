Dante e il suo inferno #Eureka! Show

10—Giu—2021 / 9:23 AM

Oggi Eureka! Show ha portato una bella anteprima. Parliamo di Dante e della nuova opera del più grande illustratore italiano fantasy Paolo Barbieri dedicata all’Inferno, edita da Sergio Bonelli Editore in uscita in tutte le librerie il 10 giugno 2021. In studio anche il dantista e studioso Mario De Martino con il quale si sono scovate piccole curiosità sull’opera più importante della letteratura italiana.

