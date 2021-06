Apple iPhone: nostalgia per iOS 4? Un’app riporta in vita il vecchio sistema operativo

Si chiama OldOS ed è un’app progettata per i nostalgici, per chi vuole rivivere i fasti di iOS4 – ossia il sistema operativo usato dall’iPhone 3G quasi 10 anni fa. Il progetto, paradossalmente, è curato da un developer che non ha grossi motivi per essere nostalgico, dato che ha appena 18 anni.

Per la cronaca, OldOs è perfettamente funzionante. Quasi tutte le app native funzionano alla perfezione e, in un certo senso, è possibile usarla come una sorta di secondo sistema operativo. Ad esempio aprendo l’app Foto è possibile vedere la propria galleria con lo stesso layout e le stesse (limitate) feature di un decennio fa. Idem per Safari: se volete navigare con un browser dall’interfaccia vetusta e assolutamente superata, non c’è problema, l’app ve lo permette.

Purtroppo non è possibile aprire le app Messaggi e YouTube, almeno per il momento. Il developer fa sapere che sta cercando di individuare una possibile soluzione per poter portare anche l’app di Google nel passato, magari con la stessa UI di dieci anni fa. Probabilmente si tratta di una sfida virtualmente impossibile.

Today is Launch Day 🚀 Introducing OldOS — iOS 4 beautifully rebuilt in SwiftUI. * 🎨 Designed to be as close to pixel-perfect as possible.

*📱 Fully functional, perhaps even usable as a second OS.

* 🗺️ Fully open source for all to learn, modify, and build on. pic.twitter.com/K0JOE2fEKM — Zane (@zzanehip) June 9, 2021

Per il momento il progetto è disponibile in beta su TestFlight, mentre il debutto sull’App Store è molto più incerto. Apple non ama questo genere di progetti. Per quanto si tratti di un omaggio, parliamo comunque di un’app che riprende la proprietà intellettuale della mela morsicata senza le necessarie autorizzazioni. Alte app simili, in passato, avevano avuto un destino piuttosto infelice.