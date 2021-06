Vivaldi: il browser ora ha anche email, calendario e feed RSS con supporto a YouTube e podcast

Per gli impallinati di browser alternativi ai ‘soliti noti’, Vivaldi ha presentato un ricco pacchetto di nuove feature e servizi. Il browser ora mette a disposizione dell’utente un client per le email, oltre che calendario e feed RSS.

Le novità sono state introdotte dall’aggiornamento 4.0, che è in roll-out proprio in queste ore. Vivaldi Mail è ancora in beta, la promessa è che si tratti di un servizio più orientato verso la privacy, rispetto a quelli della concorrenza. Ma forse il fascino di questa trovata è un’altra: con il nuovo aggiornamento Vivaldi diventa una vera e propria app “all-in-one” per la navigazione web e per tutte le esigenze della quotidianità.

Il client supporta gli standard IMAP e POP, grossomodo non dovrebbe dare problemi con la maggior parte degli indirizzi email che avete già aperto.

Nota di merito per il lettore RSS, che supporta anche gli aggiornamenti dei canali YouTube, oltre alle novità dei siti o blog che seguite. È anche possibile ricevere gli ultimi episodi dei podcast che seguite. Insomma, Vivaldi vi fornisce in un’unica suite tutto quello di cui avete bisogno.

Vivaldi 4.0 potenzia anche il traduttore integrato, che ora supporta 50 lingue. In modo simile a Chrome, è possibile tradurre intere pagine internet. L’obiettivo – spiegano i developer – è di arrivare ad almeno 109 lingue supportate.

Se email e feed RSS sono un’esclusiva della versione per desktop del browser, il traduttore sarà invece disponibile anche su Vivaldi per Android.

“Ok, e se non volessi avere tutte queste cose?” Nessun problema, è possibile scegliere tra tre diversi layout, inclusa una modalità che garantisce un’esperienza di navigazione minimal scevra di distrazioni o servizi a cui non siete interessati.