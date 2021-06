Sweet Tooth: Netflix rilascia una featurette con i blooper della serie

09—Giu—2021 / 11:43 AM

Momenti divertenti e scene tagliate della serie: Sweet Tooth mostra il suo lato involontariamente comico con le “papere” presenti nel blooper reel rilasciato da Netflix.

Tratto dai fumetti DC Comics e scritto per la tv da Jeff Lemire, Sweet Tooth è prodotto da Jim Mickle (che è anche il regista), Robert Downey Jr., Susan Downey, Beth Schwartz, Amanda Burrell e Linda Moran, e vede protagonisti Christian Convery e Nonso Anozie.

Questa la sinossi ufficiale:

Dieci anni fa il “Grande Crollo” ha gettato il mondo nel caos e dato vita a misteriosi esseri metà uomini e metà animali. Non sapendo se questi ibridi sono la causa o il risultato del virus, molte persone li temono e gli danno la caccia. Dopo aver vissuto dieci anni in un bosco remoto, Gus (Christian Convery), metà cervo e metà bambino, diventa amico del solitario Jepperd (Nonso Anozie). I due partono per un’avventura straordinaria attraverso quel che resta dell’America, alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato della parola casa. Ma la loro storia si popola di alleati e nemici inaspettati, mentre Gus impara che il ricco e pericoloso mondo al di là del bosco è ben più complesso di quanto immagini.

Leggi anche: