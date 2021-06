Space Jam: New Legends – Il nuovo trailer del film con Lebron James

In Italia Space Jam: New Legends uscirà nelle sale cinematografiche a settembre, nel frattempo ecco il nuovo trailer.

Warner Bros ha da poco diffuso il nuovo trailer dedicato al film Space Jam: New Legends, lungometraggio sequel rispetto al film con Michael Jordan, e che avrà in questa occasione Lebron James come personaggio protagonista.

Ecco il nuovo trailer di Space Jam: New Legends.

Il film, in uscita il 16 luglio negli Stati Uniti in contemporanea nelle sale e sulla piattaforma streaming HBO Max, arriverà in Italia il 23 settembre ; Lebron James, ed altre stelle dell’NBA saranno accompagnati dagli iconici Looney Tunes. Il film è diretto da Malcolm D. Lee.

Questa è la sinossi ufficiale: