Sognando a New York – In the Heights: i primi otto minuti del film e due featurette

L'atteso musical Sognando a New York – In the Heights si mostra con tantissimo footage inedito: eccone incipit, backstage e i pareri di alcune star hollywoodiane.

L’evento musicale dell’estate 2021 al cinema è sicuramente Sognando a New York – In the Heights, versione cinematografica dell’omonimo musical di Lin-Manuel Miranda diretto da Jon M. Chu: dal film possiamo ora vedere tutta la colorata intro, di quasi nove minuti, oltre a una featurette che ne racconta l’ambientazione e un’altra che “scomoda” alcuni big di Hollywood per fargli dare un parere sulla pellicola: tra questi Hugh Jackman e Dwayne Johnson.

Stando alla sinossi ufficiale, “Sognando a New York – In the Heights fonde la musica cinetica e i testi di Lin-Manuel Miranda con lo sguardo vivace e autentico per la narrazione del regista Jon M. Chu, per catturare un mondo legato alla propria cultura, ma universale nella sua esperienza.”

Nel cast, Anthony Ramos (A Star is Born, Hamilton a Broadway), Corey Hawkins (Straight Outta Compton, BlacKkKlansman), la cantante / cantautrice Leslie Grace, Melissa Barrera, Olga Merediz, Daphne Rubin-Vega, Gregory Diaz IV, Stephanie Beatriz, Dascha Polanco e Jimmy Smits.

Questa la sinossi ufficiale del film, che arriverà sui grandi schermi italiani il prossimo 24 giugno, grazie a Warner Bros. Pictures Italy:

Il creatore di “Hamilton” e il regista di “Crazy & Rich” vi invitano ad un evento cinematografico, dove le strade sono piene di musica, e i sogni più piccoli diventano grandi… “Sognando a New York – In the Heights”.

Luci puntate su Washington Heights … Si respira il profumo di un ‘cafecito caliente’ davanti alla fermata della metropolitana della 181a Strada, dove un caleidoscopio di sogni raduna una comunità vibrante e compatta. Al centro di tutto ciò, c’è Usnavi (Anthony Ramos), il simpatico e magnetico proprietario di una bodega, che per evadere dalla sua routine quotidiana spera, immagina e canta una vita migliore.

