Pretty Guardian Sailor Moon Eternal: una clip ufficiale dal nuovo film su Netflix

Pubblichiamo questa scena di Pretty Guardian Sailor Moon Eternal in nome della Luna 🌙 Posted by Netflix on Tuesday, June 8, 2021

Lo scorso 3 giugno è stato rilasciato il film in due parti Pretty Guardian Sailor Moon Eternal, che continua laddove la serie Crystal si era fermata, raccontando il cosiddetto “arco narrativo dei sogni”. Ora Netflix ha pubblicato una clip dalla pellicola che mostra le protagoniste Usagi e Chibiusa trasformarsi in Sailor Moon e Sailor Chibimoon.

Tratto dal manga originale di Naoko Takeuchi e diretto da Chiaki Kon, il film è una produzione TOEI Animation/Studio DEEN in distribuzione esclusiva su Netflix (tranne che in Giappone).

Fumio Osano, caporedattore del team di Comic IP Development (Kodansha) in proposito all’arrivo del film su Netflix dichiara:

Era da tempo che speravamo di portare il film sugli schermi di tutto il mondo dopo l’uscita iniziale in Giappone a gennaio e febbraio 2021. Oggi siamo entusiasti di rendere disponibili questi film ai nostri fan tramite Netflix. In un momento storico così difficile è confortante sapere che gli spettatori possono trovare coraggio e speranza in questa storia che parla di amore e giustizia.

Questa la sinossi ufficiale: È aprile, i ciliegi sono in fiore e Tokyo è in festa per celebrare la più spettacolare eclissi solare totale del secolo. Mentre la luna nuova oscura il sole bloccandone gradualmente la luce, Usagi e Chibi-Usa incontrano Pegasus che è alla ricerca della fanciulla prescelta in grado di sciogliere il sigillo del Cristallo d’oro. Nel frattempo arriva in città il misterioso Dead Moon Circus con il piano nefasto di diffondere la materializzazione degli incubi sotto forma di Lemures, impadronirsi del leggendario Cristallo d’argento, governare la Luna e la Terra e dominare l’intero universo…

