No Sudden Move: il trailer dell’atteso nuovo film di Steven Soderbergh

Un cast straordinario e un regista abile a gestirli: la situazione appare evidente dal nuovo trailer di No Sudden Move in arrivo su HBO Max.

Dopo l’accattivante teaser pubblicato poco tempo fa, Warner Bros. Pictures e HBO Max presentano il primo trailer di No Sudden Move, il noir dal grande cast diretto da Steven Soderbergh e in arrivo sulla piattaforma streaming il prossimo 1 luglio.

Nel 1955, a Detroit, un gruppo di criminali di mezza tacca sono ingaggiati per rubare tecnologia automobilistica emergente. Quando il piano va a rotoli in modo orribile, cominciano a dare la caccia a chi li ha assunti, per scoprire quel che si nasconde veramente dietro il guaio in cui si sono cacciati.

La sceneggiatura, inizialmente nota col nome di Kill Switch, è stata scritta da Ed Solomon, e prevede un gran numero di personaggi, proprio come piace al regista americano, noto anche per pellicole corali come la saga di Ocean’s, Magic Mike e Contagion.

Nel cast Don Cheadle, Benicio del Toro, David Harbour, Ray Liotta, Jon Hamm, Brendan Fraser, Kieran Culkin, Amy Seimetz e Julia Fox

