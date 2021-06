Luca: ecco l’evento PreVIEW gratuito con il regista Enrico Casarosa

VIEW Conference è orgogliosa di annunciare un nuovo esclusivo evento PreVIEW, questa volta in compagnia del regista e del team creativo responsabile del nuovo lungometraggio Disney/Pixar Luca, previsto in streaming su Disney+ il 18 giugno 2021.

La sessione di 90’, totalmente gratuita, si terrà il 21 giugno 2021 in orario 10,00 PDT / 6,00 pm UK / 19,00 CET, e vedrà in scena il regista Enrico Casarosa insieme alla produttrice Andrea Warren impegnati in una conversazione virtuale con la production designer Daniela Strijleva, il supervisore agli effetti visivi David Ryu, la direttrice della fotografia Kim White e la character art director Deanna Marsigliese.

Nel corso di questa vivace e divertente conversazione, la squadra discuterà la visione creativa alla base di Luca, e condividerà alcuni esclusivi “dietro le quinte” del film, realizzato da un eccezionale team di talentuosi professionisti, tutti operanti rigorosamente da casa durante il periodo di distanziamento forzato causato dall’emergenza Covid.

Moderatore dell’incontro sarà Ramin Zahed, redattore capo di Animation Magazine.

Per iscriversi gratuitamente all’evento “Il team creative di Luca” sul sito web di VIEW Conference il link è

https://www.viewconference.it/pages/luca.

“Luca” invita gli spettatori a trascorrere un’idilliaca estate a Portorosso, immaginaria località rivierasca italiana in Liguria, dove i due migliori amici Luca (Jacob Tremblay) e Alberto (Jack Dylan Grazer) si imbarcheranno in un emozionante viaggio alla scoperta di se stessi. Lungo la strada, la loro amicizia sarà messa alla prova dal comune segreto che devono preservare: entrambi in realtà creature di un reame subacqueo, non appartengono davvero al nostro mondo.

Luca si appresta a diventare il film più “rigenerante” della prossima estate: sono entusiasta di poter ospitare Enrico Casarosa e il suo team sul palcoscenico virtuale di VIEW. Senz’altro avranno molte cose da insegnare e da raccontare attraverso le loro storie sulla produzione del film, lasciandoci senz’altro tutti ispirati dal suo messaggio di speranza e amicizia.

spiega la dottoressa Maria Elena Gutierrez, direttrice del simposio.

A proposito di VIEW 2021

VIEW Conference, evento internazionale di riferimento relativo a Computer Grafica, storytelling interattivo e immersivo, Animazione, Effetti Visivi, Videogames, Realtà Virtuale, Mista e Aumentata, porta ogni anno in Italia i migliori professionisti di questi settori, riunendoli nella meravigliosa e suggestiva città di Torino nel corso di una settimana ricca di incontri, presentazioni, tavole rotonde e laboratori. L’edizione 2021 di VIEW Conference si terrà dal 17 al 22 ottobre, parte on line e parte ‘in presenza’ presso gli innovativi spazi delle OGR-Officine Grandi Riparazioni di Torino.

