Harry Potter: Magic Awakened, trailer ufficiale del gioco

NetEase ha pubblicato il trailer ufficiale di Harry Potter: Magic Awakened, il gioco per i dispositivi iOS ed Android ambientato nell’universo del celebre maghetto. Il filmato ci permette di ammirare il delizioso stile grafico del titolo, dandoci un piccolo assaggio del mondo di gioco e del sistema di combattimento basato sull’uso di carte collezionabili.

C’è anche un editor per la creazione del personaggio che si svolge attraverso i primi eventi della storia: si va dalla consegna della lettera di ammissione a Hogwarts, recapitata niente meno che da Hagrid, fino all’assegnazione della casa con il cappello parlante, dopo una lunga sessione di shopping a Diagon Alley, dove si scelgono nome, aspetto, vestiti e bacchetta.

Annunciato nel 2019, Magic Awakened era un po’ scomparso dai nostri radar. Sino ad oggi, infatti, il team di sviluppo non aveva fornito informazioni precise riguardo l’andamento dello sviluppo. Il tweet pubblicato dagli sviluppatori non fanno ancora riferimento ad una data d’uscita, ma confermano che Harry Potter: Magic Awakened sta arrivando e che ben presto si apriranno le registrazioni per la fase di beta testing anche per il territorio occidentale.

Harry Potter: Magic Awakened sarà disponibile nel 2021.