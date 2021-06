Ghostbusters: Legacy -Una featurette rivela nuove scene

La featurette da poco pubblicata su Ghostbusters: Legacy mostra alcuni nuovi momenti tratti dal film, e, soprattutto, si concentra sull’eredità e sul passaggio di consegne fra Ivan e Jason Raitman, i due registi che hanno segnato il passato ed il presente della saga.

Qui sotto potete vedere la featurette di Ghostbusters: Legacy, in cui padre e figlio raccontano dell’esperienza di trovarsi sui vari set della saga.

Ghostbusters: Legacy doveva uscire nell’estate del 2020, ma l’attuale pandemia lo ha rinviato a quest’anno. Il film è stato spostato su più date di uscita per il 2021 e attualmente rimane programmato per il 19 novembre in Italia.

La trama del film vede una madre single (Carrie Coon) e i suoi due figli (Finn Wolfhard e McKenna Grace) che si trasferiscono a casa del loro defunto nonno e scoprono lentamente i legami della loro famiglia con gli acchiappafantasmi. Strani eventi costringono i bambini a riprendere le fila da dove le aveva lasciate il nonno portando avanti l’eredità dei Ghostbusters.

Il film vedrà l’ingresso di tanti nuovi protagonisti, come Paul Rudd, Carrie Coon, Finn Wolfhard, Mckenna Grace, Annie Potts, oltre al ritorno del cast originale.

