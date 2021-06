Garibaldi vs Zombies: un crowdfunding su Kickstarter per il fumetto che incrocia horror e Storia

Garibaldi vs Zombies è il titolo del progetto a fumetti realizzato da Emmetre Edizioni che intende unire horror e Storia, mettendo al centro del racconto Giuseppe Garibaldi, l’eroe dei due Mondi, in una storia che incrocia il Risorgimento italiano con gli zombie. Il progetto può essere sostenuto tramite un crowdfunding su Kickstarter.

Questo è il trailer di Garibaldi vs Zombies.

E queste sono alcune tavole tratte dal fumetto.

Qui sotto trovate la copertina.

Ecco la presentazione del progetto:

Andrea Guglielmino (storia) e Fabrizio De Fabritiis (disegni e colori), ci portano a riscoprire la figura di Giuseppe Garibaldi, in una nuova versione “supereroistica” e tamarrissima. Famoso per il suo coraggio, ma anche per la sua coriaceità, che ha contribuito ad alimentarne la leggenda di uomo invincibile, “L’Eroe dei due Mondi” combatte ora contro orde di nemici, zombie elettrici e tanto altri.

Garibaldi vs Zombies è un racconto a fumetti, un graphic novel di 60 pagine, ideato da Andrea Guglielmino e disegnato da Fabrizio De Fabritiis (copertina di Alberto Dal Lago e prefazione di Andrea Cavaletto). Verrà pubblicato da Emmetre Edizioni , in un volume di 17×23 cm., per 80 pagine totali a colori. Oltre al fumetto, la pubblicazione comprenderà anche studi, approfondimenti, work in progress e illustrazioni esclusive di Sudario Brando.