Fear Street: il trailer della trilogia horror di R.L. Stine su Netflix

Netflix ha pubblicato il trailer della trilogia di film horror che arriveranno sulla piattaforma streaming durante quest’estate, intitolata Fear Street. I lungometraggi sono tratti dalle storie create da R.L. Stine, ovvero lo scrittore e ideatore della mitica saga di Piccoli Brividi.

Qui sotto trovate il trailer di Fear Street.

Fear Street Part One: 1994 arriverà difatti il 2 luglio, Fear Street Part Two: 1978 una settimana dopo, il 9, e infine Fear Street Part Three: 1666 approderà sulla piattaforma dal 16 luglio.

I tre film narrano una storia unica che coinvolge la cittadina di Shadyside nel corso dei secoli, e sono tratti dalla serie per ragazzi La strada della paura, che vanta ben 36 uscite (di cui 24 ancora inedite nella nostra lingua).

Questa la sinossi ufficiale della trilogia:

Nel 1994, un gruppo di teenager scopre che i terrificanti eventi che hanno infestato la loro cittadina per generazioni potrebbero essere tutti connessi… e loro potrebbero essere i prossimi bersagli!

Basati sulla serie horror best seller di R.L. Stine, la trilogia segue l’incubo che attraversa la sinistra storia di Shadyside.

I film sono stati diretti da Leigh Janiak, con protagonisti Kiana Madeira, Olivia Welch, Benjamin Flores Jr, Gillian Jacobs, Darrell Britt-Gibson, Ashley Zukerman, Fred Hechinger, Julia Rehwald e Jeremy Ford.