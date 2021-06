Amazon ti regala un buono sconto da 15 euro, basta scaricare l’app per Android o iOS

Non hai ancora scaricato l’app di Amazon per smartphone Android o iOS? L’azienda ti dà un buon motivo – anzi, quindici – per farlo: è sufficiente scaricare l’app e accederci per la prima volta per ottenere un buono Amazon da 15€, che potrete spendere a piacere.

Come avrete intuito, l’offerta è valida esclusivamente per i clienti che non hanno ancora scaricato l’app. Se avete già l’app sul vostro smartphone e avete già collegato il vostro account, purtroppo non c’è nulla da fare.

Effettua il tuo primo accesso sulla App Amazon* tra le ore 00:00 del 12 maggio 2021 e le ore 23:59 del 20 giugno 2021 e ricevi un buono sconto di 15 euro

si legge nella pagina dedicata all’iniziativa. Una volta ricevuto il buono sconto da 15 euro, avrete fino al 30 giugno per spenderlo.

Nota bene: curiosamente l’offerta è valida esclusivamente per le app Android o iOS per smartphone. Sono invece escluse le app per tablet, come l’iPad di Apple.

I clienti eleggibili per l’offerta dovrebbero ricevere – o aver ricevuto – una comunicazione da parte di Amazon in questi giorni, o via email o via notifica pop-up effettuando il login sul sito. Per sapere se avete diritto ai 15 euro vi basta collegarvi a questo link e leggere il messaggio in alto. In caso contrario troverete scritto “Ci dispiace, non hai diritto a ricevere l’offerta.”

Non è l’unica offerta di Amazon annunciata in questi giorni. Recentemente Amazon ha annunciato una nuova promozione: effettuando un acquisto tra una selezioni di prodotti messi in vendita dalle PMI italiane è possibile ottenere 10 euro da spendere durante il Prime Day del 2021. Davvero niente male, trovate tutti i dettagli qui: