Amazon, Etsy vendevano certificati di vaccinazione contraffatti

Non ce la si fa più di pandemia e di restrizioni, tutti non vedono l’ora di tornare a una normalità più libera e costante, possibilità che in molti Paesi è significativamente condizionata dal fatto di dover essere vaccinati contro il coronavirus. E chi non volesse vaccinarsi? Nessun problema, falsificatori usavano Amazon e Etsy per smerciare documenti fasulli.

Olivia Little, ricercatrice di Media Matters e stimata collega in cui ogni tanto incappiamo, ha denunciato il fatto di aver intercettato su Amazon.us negozianti che smerciavano fitte mazzette di certificati vaccinali pronti per essere compilati. I prezzi, per altro, erano anche molto vantaggiosi: 10 schede a soli 10 euro!

Lo stesso tipo di mercanzia truffaldina è stato identificato in passato anche su Etsy, celebre portale web dedicato all’artigianato artistico e domestico. Ambo i siti hanno immediatamente debellato dalle loro offerte i prodotti incriminati, ma vien facile credere che questo non basterà a fermare i malfattori.

La presenza di simili articoli dimostra nei fatti che negli USA ancora molte persone siano adamantinamente decise a non sottoporsi alle iniezioni. Non solo, dimostra anche che queste stesse persone, rifiutandosi di sottostare a costrizioni di alcun tipo, si stanno attrezzando per circumnavigare la legge e i controlli.

L’insidia è evidente: ci sono aree degli Stati Uniti i cui abitanti sono molto restii al farsi vaccinare, con il risultato che eventi mondani potrebbero facilmente trasformarsi in situazioni di superdiffusione, facendo arretrare quei traguardi raggiunti dal sistema sanitario a stelle e strisce.

Now Amazon is selling counterfeit COVID-19 vaccination cards — Olivia Little (@OliviaLittle) June 7, 2021

