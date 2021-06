Vikings: Valhalla, Netflix rilascia le prime clip e foto

Tristi per la fine di Vikings, dopo ben sei stagioni? Non temete, perché presto Netflix vi darà un sequel che sembra ancora più grande e appassionante della serie originale. Stiamo parlando di Vikings: Valhalla, di cui sono state mostrate le prime immagini durante il primo episodio della Geeked Week.

Come possiamo vedere, la ricostruzione dei set appare maestosa, con tantissimi figuranti e un livello di produzione che sembra decisamente di livello cinematografico: le premesse sono ottime.

