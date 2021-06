Turner e il Casinaro: il poster della serie è la replica perfetta di quello del film

“Decenni diversi, stessa energia da casinaro” recita il tweet pubblicato dall’account ufficiale Twitter di Disney+, invitando a recuperare il film classico Turner e il casinaro con Tom Hanks in attesa dell’arrivo della nuova serie omonima sulla piattaforma streaming, il prossimo 16 luglio.

Decenni diversi, stessa energia da casinaro. Recuperate il film del 1989, Turner e il casinaro, in streaming ora su #DisneyPlus e preparatevi per la nuova serie #Turnereilcasinaro con @ItsJoshPeck, dal 16 luglio in streaming. pic.twitter.com/ZjIV764J3m — Disney+ IT (@DisneyPlusIT) June 8, 2021

Il post mette a confronto due locandine: quella del film del 1989 e quella della nuova serie con Josh Peck: la posa di Hooch (il “casinaro”) è perfetta.

La storia della serie vede Josh Peck nei panni di Scott Turner, figlio del personaggio di Hanks nel primo film, che intraprende la sua carriera poliziesca con al fianco, proprio come accadde al padre, un cane con cui inizialmente non riuscirà a sintonizzarsi, per poi infine finire a voler davvero bene.

Nel cast anche Vanessa Lengies, Anthony Ruivivar, Carra Patterson, Lyndsy Fonseca, Paul Campbell e Becca Tobin, oltre a Reginald VelJohnson, già presente ai tempi di Hanks.

Questa la sinossi del film originale: Scott Turner, detective maniaco della pulizia, deve accogliere il mastino Hooch, che, oltre a sbavare, pare deciso a distruggergli casa e carriera. Ha così inizio un esilarante braccio di ferro.

