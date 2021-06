The Umbrella Academy 3: svelati i titoli degli episodi della serie Netflix

The Umbrella Academy è pronto a tornare con The Umbrella Academy 3, la terza stagione della serie TV realizzata dalla piattaforma streaming Netflix, di cui sono stati rivelati da poco i titoli dei dieci episodi che la andranno a comporre.

Qui sotto trovate l’elenco dei dieci episodi di The Umbrella Academy 3, che sono stati svelati dal co-creatore della serie TV Steve Blackman:

Episode 1: “Meet the Family”

* Episode 2: “World’s Biggest Ball of Twine”

* Episode 3: “Pocket Full of Lightning”

* Episode 4: “Kugelblitz”

* Episode 5: “Kindest Cut”

* Episode 6: “Marigold”

* Episode 7: “Auf Wiedersehen”

* Episode 8: “Wedding at the End of the World”

* Episode 9: “Six Bells”

* Episode 10: “Oblivion”

La stagione 2 di The Umbrella Academy era una corsa sfrenata attraverso gli anni ’60, con la Guerra Fredda, l’assassinio di John F. Kennedy e la contro-cultura hippie, mentre gli Hargreeves si occupano di risistemare le cose. La seconda stagione ha avuto più rivelazioni della prima, con la rivelazione dell’identità aliena di Sir Hargreeves e le drastiche conseguenze dei cambiamenti alla timeline.

La storia segue sette fratelli superpotenti, tutti adottati dall’enigmatico ed imperfetto Sir Reginald Hargreeves, mentre lottano per fermare un’imminente apocalisse globale.

