The Sandman: un video dietro le quinte della serie Netflix con Neil Gaiman

Netflix ha condiviso un video del dietro le quinte della serie TV in sviluppo dedicata a The Sandman, sviluppata assieme a Neil Gaiman.

Neil Gaiman ed altri ospiti ci portano all’interno della serie TV The Sandman, con un video dietro le quinte dello show della piattaforma streaming Netflix. Nel filmato vediamo lo stesso Neil Gaiman che racconta com’è avvenuto il passaggio dal fumetto al telefilm.

Ecco il video del dietro le quinte di The Sandman.

Nel filmato c’è anche Tom Sturridge che racconta della sua esperienza nei panni di Dream, e di Gwendoline Christie come Lucifer. E poi ancora vediamo Neil Gaiman stupirsi davanti ad un primo grande set della produzione. Insomma, si tratta di un video succoso.

I protagonisti principali di The Sandman sono: Tom Sturridge (Dream of the Endless), Gwendolyn Christie (Lucifer), Sanjeev Bhaskar (Cain), Amid Chaudry (Abel), Charles Dance (Roderick Burgess), Vivienne Acheampong (Lucienne), Boyd Holbrook (The Corinthian).

E poi ancora il resto del cast è completato da: Jenna Coleman (Johanna Constantine), David Thewlis (John Dee), Stephen Fry (Gilbert), Patton Oswalt (voce di Matthew the Raven), Joely Richardson (Ethel Cripps), Kirby Howell-Baptiste (Death), Mason Alexander Park (Desire), Donna Preston (Despair), Niamh Walsh (Ethel Cripps da giovane), Kyo Ra (Rose Walker), Razane Jammal (Lyta Hall), Sandra James Young (Unity Kincaid).