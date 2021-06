The Munsters: Rob Zombie dirigerà il nuovo film Universal

Il prossimo progetto di Rob Zombie s’intitolerà The Munsters, e sarà sviluppato da Universal 1440 Entertainment. A dichiararlo è stato lo stesso regista e rockstar, che realizzerà di nuovo un lungometraggio dopo aver fatto nel 2019 il film 3 From Hell.

Il nuovo The Munsters sarà l’adattamento della commedia horror omonima degli anni Sessanta, e lo stesso Rob Zombie ha dichiarato che si tratta di un progetto che voleva realizzare da ben vent’anni. La Universal 1440 Entertainment è la divisione che si occupa della distribuzione direct-to-video dei progetti Universal, quindi il film non dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche.

I protagonisti di The Munsters, in Italia conosciuto come I Mostri, sono una famiglia di mostri che vivono in un luogo piuttosto inquietante. La famiglia è composta dal padre Herman che è una specie di creatura di Frankenstein, mentre la moglie Lily è una vampira, così come il nonno, mentre il piccolo Eddie Wolfgang è un lupo mannaro, infine la nipote Marilyn è l’unica ragazza normale.

Ricordiamo che Rob Zombie ha iniziato la sua carriera cinematografica realizzando La Casa dei 1000 corpi, film divenuto un vero e proprio cult. Tra gli altri suoi lungometraggi possiamo menzionare Halloween – The Beginning e Le Streghe di Salem.