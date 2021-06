Ron’s Gone Wrong: il trailer del film di 20th Century Studios

20th Century Studios ha diffuso il trailer del lungometraggio d’animazione intitolato Ron’s Gone Wrong, realizzato assieme a Locksmith Animation, e che arriverà a ottobre al cinema. Ricordiamo che 20th Century Studios è diventato una divisione della stessa Disney.

Qui sotto trovate il trailer del film Ron’s Gone Wrong.

Il cast vocale del lungometraggio è formato da Zach Galifianakis (A Wrinkle in Time, The Hangover), Jack Dylan Grazer (Shazam!, Luca), Olivia Colman (The Crown), Ed Helms (The Office), Justice Smith (Jurassic World: Fallen Kingdom), Rob Delaney (Deadpool 2), Kylie Cantrall (Gabby Duran and the Unsittables), Ricardo Hurtado (The Goldbergs), Marcus Scribner (Black-ish), e Thomas Barbusca (Chad).

Al centro della storia ci sono le vicende di un ragazzino, chiamato Barney, che frequenta la scuola media, e che prende con sé un apparecchio digitale che chiamerà Ron, e che diventerà suo amico. Ma, a differenza dei dispositivi che appartengono agli altri bambini, quello del protagonista si comporterà in maniera differente.

A sviluppare il film è il veterano della Pixar Jean-Philippe Vine (che ha già lavorato a Cars 3) oltre alla con-fondatrice di Locksmith Sarah Smith (Arthur Christmas). Octavio Rodriguez (che ha già lavorato a Coco) fa da co-regista. La sceneggiatura è co-scritta dalla Smith e da Peter Baynham (Arthur Christmas, Borat). Ron’s Gone Wrong è prodotto da Julie Lockhart e Lara Breay, con Elisabeth Murdoch, Smith, e Baynham che fanno da produttori esecutivi.