Ministro Vittorio Colao: “il Governo vuole portare fibra e 5G in tutte le scuole”

Il Ministro per l'Innovazione tecnologica rivela le ambizioni del Governo: "connessioni veloci in tutte le scuole e nelle strutture sanitarie entro il 2027".

Il Ministro per l’Innovazione tecnologica e la Transizione Digitale, Vittorio Colao, torna a parlare delle ambizioni del Governo sul fronte della digitalizzazione del Paese. L’obiettivo: «portare la banda alta [sic] in tutte le scuole». Ma non solo: il piano mira a portare le connessioni veloci in ogni altro edificio privato o pubblico.

Il Governo si è dato fino al 2027 per farlo:

Il nostro obiettivo è che nel 2027 vogliamo che qualunque casa, scuola edifico con infrastrutture sanitarie sia connesso a banda alta. Per avere quello che serve nella maniera più efficiente possibile. Immagino che la maggioranza sarà collegato a fibra mentre un’altra parte si farà con il 5g che per allora funzionerà molto bene

Le dichiarazioni, riporta l’Ansa, arrivano da una recente partecipazione di Colao al prestigioso Festival dell’Economia di Trento. Nella stessa occasione il Ministro aveva parlato anche dell’inadeguatezza delle infrastrutture server della Pubblica Amministrazione, oltre che ribadito il disinteresse del Governo a far proseguire l’iniziativa per la cosiddetta rete unica a guida TIM.

Nella giornata di ieri un report di Save the Children aveva rivelato l’inadeguatezza dell’educazione digitale nelle scuole – il report, non a caso, usa l’espressione “povertà educativa digitale” -, mostrando come i cosiddetti nativi digitali siano in realtà estremamente impreparati anche davanti agli utilizzi più basilari della rete, ad esempio per scaricare i file dalle piattaforme per la didattica a distanza.

