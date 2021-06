Love, Death + Robots: due featurette con i registi della serie Netflix

Come è stata realizzata la performance capture dell’episodio Snow In The Desert di Love, Death + Robots? E come è stata realizzata l’animazione nella puntata ICE? Ce lo spiegano i registi Maxime Luere e Robert Valley in due featurette pubblicate su YouTube da Netflix.

Questa la sinossi ufficiale della popolare serie:

L’ideatore Tim Miller ha unito le forze con il regista David Fincher dopo aver cercato per anni di realizzare lungometraggi e cortometraggi animati per adulti con la sua società di animazione Blur Studio. Dopo il successo incredibile di DEADPOOL (con il quale aveva esordito alla regia) i due hanno colto l’occasione per produrre la serie antologica insieme a Netflix. Miller ricorda l’entusiasmo dimostrato dal pubblico alla prima stagione e le richieste di un seguito, dicendo: “Il riscontro che la serie ha ricevuto non avrebbe potuto essere più entusiasmante. Era esattamente il genere di risposta appassionata che io e David speravamo di ottenere dai fan dell’animazione, ma che per anni pensavamo non fosse possibile”. Per la seconda stagione Miller è affiancato da Jennifer Yuh Nelson come responsabile della supervisione alla regia. La regista premio Oscar vanta un’esperienza pluriennale nel campo dell’animazione che include la regia di Kung Fu Panda 2 e 3. Insieme hanno fatto leva sul talento diversificato di registi di animazione brillanti da tutto il mondo per mescolare stili e storie che vanno dalla commedia violenta alla filosofia esistenziale. “Identificare i registi più adatti a raccontare ciascuna storia è un puzzle di stile difficile da risolvere”, commenta Jennifer Yuh Nelson.

