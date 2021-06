Locke & Key 2: le prime immagini e la data d’uscita della serie Netflix

Il secondo giorno del Geeked Week di Netflix ha portato diverse novità, e tra queste ci sono la data d’uscita e le prime immagini di Locke & Key 2, la serie TV tratta dai fumetti della IDW Publishing. Le nuove puntate della serie televisiva verranno lanciate sulla piattaforma streaming a ottobre.

Qui sotto potete vedere le prime immagini di Locke & Key 2.

Mentre questo è il video con l’annuncio dell’uscita della serie TV.

The latest door is unlocked. Locke & Key Season 2 is coming this October. #GeekedWeek pic.twitter.com/fpmkpkAbK9

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 8, 2021