Batwoman 2: rivelate le prime immagini di Batwing

Sono state rivelate le prime foto di Luke Fox, interpretato Camrus Johnson, nei panni di Batwing in Batwoman 2.

Uno degli elementi più particolari di Batwoman 2 è il Luke Fox (interpretato Camrus Johnson) ed il suo Batwing, le cui prime immagini sono state da poco rivelate. Nella serie TV di The CW tratta dai fumetti DC Comics il percorso di Luke Fox è considerato uno degli elementi più importanti della seconda stagione.

Queste sono le immagini di Batwing in Batwoman 2.

Luke Fox si è trovato ad un passo dalla morte dopo essere stato colpito da un membro dei Corvi. Batwing combatterà al fianco di Batwoman, per ripulire Gotham City. Ma prima di poter totalmente dare forza a sé stesso e sfruttare i suoi poteri, Luke Fox dovrà combattere i propri demoni personali.

A realizzare il costume sono stati: Maya Mani che è stata designer dei costumi delle varie serie TV dell’Arrowverse, con l’assistenza di Diana Patterson e dell’illustratore Andy Poon. La divisa è stata creata dalla Ocean Drive Leather, con l’elmetto prodotto da James Fairley della Amazing Ape.

Il personaggio di Batwing è comparso per la prima volta nei fumetti della DC Comics nel 2011. Gli episodi di Batwoman stanno andando in onda ogni domenica su The CW.