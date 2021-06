Apple TV+ estate 2021: il trailer che presenta tutte le prossime uscite

Apple TV+ ha diffuso un trailer dedicato a tutte le uscite dell’estate 2021, tra le quali spiccano la serie TV Foundation, la seconda stagione di Ted Lasso, ed altro ancora. Tra gli altri show presentati ci sono The Shrink Next Door, Schmigadoon! e Mr. Corman, oltre al film originale intitolato CODA, e le seconde stagioni di The Morning Show, See, e Truth Be Told.

Qui sotto potete trovare il trailer di Apple TV+ dedicato alle uscite dell’estate 2021.

C’è molta attesa per quanto riguarda Foundation, che è l’adattamento della seminale trilogia di romanzi realizzati da Isaac Asimov. I protagonisti del telefilm sono i già noti Lee Pace (che ha partecipato a Guardians of the Galaxy) e Jared Harris (comparso anche in Chernobyl), con la storia che racconta di un’epoca in cui gli uomini hanno reso la galassia il loro impero.

Tra i produttori di Foundation ci sono David S. Goyer, David Ellison, Dana Goldberg, Marcy Ross, e Robyn Asimov.

Ricordiamo che fino ad ora Apple TV+ ha lanciato serie diventate popolari e riconosciute dalla critica come For all Mankind e Servant, proponendo a capo dei progetti registi di grande livello come M. Night Shyamalan.