Lupin Parte 2: la Geeked Week ci regala una clip dai nuovi episodi

Si tratta forse del contenuto più prossimo, fra quelli presentati durante la Geeked Week, ma non per questo il meno interessante: Lupin Parte 2, ovvero la seconda tranche di episodi della prima stagione, sta per arrivare l’11 giugno e Netflix ci mostra una clip con il protagonista Omar Sy.

When the chase is on 🚙💨 even the wife will understand. #GeekedWeek @NetflixGeeked @omarsy pic.twitter.com/qeXtovOkiV

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 7, 2021