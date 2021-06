Evil Dead Rise: iniziate le riprese del film horror in Nuova Zelanda

Il regista Lee Cronin ha mostrato su Twitter il primo ciak che dà il via alle riprese del nuovo film horror Evil Dead Rise.

07—Giu—2021 / 8:28 AM

Il regista Lee Cronin ha rivelato che le riprese di Evil Dead Rise sono appena iniziate in Nuova Zelanda. Cronin lo ha fatto attraverso Twitter, grazie ad un post in cui ha inserito la foto del primo ciak della produzione dedicata al film horror della saga legata a La Casa.

Questo è il tweet con la foto del primo ciak che ha dato il via alle riprese di Evil Dead Rise.

Sam Raimi, che sarà impegnato nella produzione del film, ha detto:

Sono contento di riportare la saga di Evil Dead nella sua vecchia casa di origine, la New Line, 40 anni dopo il primo film. La storia di questa casa di produzione parla da sola. E sono entusiasta di poter lavorare con Lee Cronin, le cui capacità da narratore lo rendono il filmmaker ideale per continuare a portare avanti l’eredità di questa saga.

La storia del nuovo film non sarà più ambientata tra i boschi, bensì in città, e metterà la centro due sorelle separate, interpretate da Alyssa Sutherland e Lily Sullivan, il cui ritrovo sarà segnato dalla comparsa di demoni e possessioni che faranno partire una lotta per la sopravvivenza, che metterà le due ragazze a confronto con i peggiori incubi legati alla loro famiglia.

Il film uscirà direttamente su HBO Max.