Apple WWDC 2021: nuove opzioni a difesa della privacy e non solo, ecco cosa verrà presentato (rumor)

Mancano pochissime ore all’apertura della WWDC 2021, la conferenza di Apple dedicata alle principali novità lato software. Durante l’evento verranno presentate le nuove versioni di iOS e iPadOS. Come da tradizione, i rumor e le indiscrezioni non mancano.

Secondo un recente report, Apple dedicherà parte della presentazione ad alcune novità progettate per potenziare la privacy degli utenti e dare loro ancora più controllo sull’uso dei dati da parte delle app.

Apple – apprendiamo da Slashgear – dovrebbe presentare una nuova dashboard interamente dedicata alla privacy e alla gestione dei dati. Attraverso la nuova schermata, gli utenti potranno monitorare – in modo estremamente dettagliato – quali dati vengono raccolti dalle app.

Un’altra novità riguarda l’introduzione di una nuova impostazione di ‘stato’: gli utenti potranno indicare che tipo di attività stanno svolgendo, ad esempio indicando se sono alla guida, oppure se stanno lavorando. A seconda del tipo d’impegno, iOS e iPadOS mostreranno diverse tipologie di notifiche, in modo da ridurre il disturbo al minimo indispensabile.

iPadOS dovrebbe, poi, finalmente dare più libertà agli utenti per quel che riguarda la disposizione dei widget. Funzioneranno in modo simile a quelli per Android, nel senso che sarà possibile scegliere dove posizionarli senza grosse limitazioni. Secondo Bloomberg dovrebbe arrivare anche un importante update per l’app iMessage.

Negli scorsi giorni si è parlato di altre possibili novità, come il debutto di homeOS, un nuovo sistema operativo per gli speaker HomePod, ma non solo: Apple potrebbe presentare anche il nuovo MacBook Pro con una versione ancora più potente del chip M1.