Apple lavora ad HomeOS, un nuovo sistema operativo per gli HomePod

Spunta homeOS, un misterioso nuovo sistema operativo non ancora annunciato ufficialmente da Apple. Cosa cambierà per gli smart speaker HomePod?

03—Giu—2021 / 11:44 AM

La WWDC 2021 potrebbe essere l’occasione per un annuncio inaspettato: sembra che Apple stia lavorando ad un inedito sistema operativo chiamato homeOS. La rivelazione arriva da un annuncio di lavoro pubblicato da Cupertino, che nel frattempo è stato corretto per rimuovere ogni menzione alla novità non ancora annunciata.

Con watchOS e iPadOS negli ultimi anni abbiamo assistito ad una progressiva diversificazione dei sistemi operativi di Apple, sempre più orientati a servire in modo calzante le diverse famiglie di prodotti, offrendo un’esperienza d’uso più personalizzata, oltre che un ambiente di sviluppo meno limitato.

homeOS potrebbe essere il sistema operativo di riferimento degli accessori smart di Apple, ossia la linea di smart speaker HomePod. L’arrivo di una nuova piattaforma ad hoc potrebbe aprire le porte ad una nuova stagione per gli speaker di Apple, con nuovi servizi e applicazioni che potrebbero ridurre le distanze con i prodotti della concorrenza, a partire dagli Echo di Amazon.

Del resto, sembra che Apple stia lavorando anche a diverse novità hardware, con una nuova gamma di device HomePod dotati di schermi e altri sensori, a partire da una fotocamera per le videoconferenze.

Mancano sempre meno giorni all’inizio della Apple WWDC del 2021. La conferenza prenderà il via il prossimo 5 giugno, mentre il keynote – la presentazione più importante – è atteso per martedì 8 giugno.

In Italia gli HomePod non sono mai arrivati, chissà, la conferenza potrebbe essere l’occasione per annunciare finalmente una release internazionale che copra anche il nostro Paese. Nel frattempo, Apple ha annunciato l’arrivo della musica Lossless sui suoi speaker.

Leggi anche: