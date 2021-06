Amazon ti premia con un buono promozionale da 10 euro, ecco come ottenerlo

Amazon ti regala un buono da 10€. L’iniziativa fa da preludio al Prime Day del 2021. Per ottenere il buono è sufficiente acquistare uno dei prodotti aderenti all’iniziativa. Sono tutti venduti dalle PMI Italiane, spiega l’azienda.

Per effettuare l’acquisto e partecipare all’iniziativa c’è tempo fino al 20 giugno. Non è un caso: il Prime Day del 2021 inizia ufficialmente il 21 giugno, in questo modo potrai usare il buono per acquistare i prodotti che ami con un ulteriore sconto. Funziona così:

Acquista almeno 10€ su una selezione di prodotti delle piccole e medie imprese dal 7 giugno al 20 giugno Ricevi una email di conferma con il tuo buono promozionale da 10€ Utilizza il buono promozionale di 10€ durante il Prime Day

I prodotti aderenti all’iniziativa sono di varia natura e sono tutti venduti da piccole realtà italiane. Troviamo prodotti di bellezza, selezioni di vino e capi d’abbigliamento.

Solo i prodotti selezionati da Amazon danno diritto al buono promozionale, prima del check-out, premuratevi di verificare che anche gli oggetti che state acquistando siano validi per l’offerta. Trovate i termini e le condizioni dell’iniziativa a questo link.

L’iniziativa è valida a partire da oggi e avrete tempo fino al 20 giugno per fare i vostri acquisti. Quanto al Prime Day del 2021, Lega Nerd vi terrà aggiornati con le offerte più convenienti per tutta la durata dell’evento.

Ora puoi fare shopping su Amazon pagando in contanti, lo sapevi? Nel frattempo si è anche parlato della possibilità che Amazon diventi un operatore di rete mobile in Italia, ma ci sono molti dubbi.