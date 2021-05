Amazon ora permette di fare acquisti pagando in contanti

Da oggi è possibile fare acquisti su Amazon e pagare in contanti, grazie all'estesa rete di sportelli Western Union. Ecco come funziona.

A partire da oggi è possibile fare acquisti su Amazon anche se non si ha una carta di credito. Il colosso dell’e-commerce ora consente di pagare in contanti, grazie alla rete di sportelli Western Union. Vediamo come funziona.

Per prima cosa è sufficiente mettere nel carrello un qualsiasi prodotto e passare alla schermata di pagamento. In questa fase è sufficiente selezionare la nuova opzione “Paga in Contanti nel Punto Vendita più vicino”. Amazon mostrerà quindi l’ufficio Western Union più vicino alla propria abitazione. Ce ne sono più di 4.300 in Italia.

Basterà recarsi sul posto con la ricevuta del proprio ordine, che avrà un codice a barra che dovrà essere scansionato dal personale allo sportello. Non resta che pagare in contanti ed aspettare l’arrivo del pacco.

Dal momento dell’ordine si hanno 48 ore per procedere con il pagamento in contanti. La bella notizia è che questa procedura non ha assolutamente nessun costo extra.

Amazon in questo modo può raggiungere un pubblico piuttosto vasto in Italia. Un pubblico composto da persone che – per anagrafica o per le esigenze più varie – non hanno un conto in banca o sono sempre state molto restie a fare acquisti online.