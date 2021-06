The Matrix 4: Christina Ricci è l’ultima new entry nel cast

Non c’è stato alcun annuncio ufficiale (perlomeno, non ancora) ma il nome è trapelato dall’ultima versione del pressbook di The Matrix 4: nel cast del misterioso sequel del film che ha segnato il cinema di fantascienza di inizio secolo è difatti presente anche Christina Ricci, icona anni ’90 in film come Casper, La famiglia Addams, Paura e delirio a Las Vegas, Il mistero di Sleepy Hollow.

Ricci, che nel frattempo ha avuto una lunghissima carriera al cinema e in televisione, ha già collaborato in passato con Lana e Lilly Wachowski per Speed Racer, nel 2008: non è trapelato, ad ogni modo, il ruolo che interpreta nel nuovo Matrix, diretto dalla sola Lana basandosi sulla sceneggiatura scritta a sei mani insieme ai collaboratori storici David Mitchell e Aleksandar Hemon (che già avevano lavorato con le Wachowski su Cloud Atlas e Sense8).

Nel cast del film (che si dice si intitolerà Matrix Resurrections) ritroveremo i nomi storici di Keanu Reeves e Carrie Ann-Moss, oltre che volti noti e altre new entry, tra cui Jada Pinkett-Smith, Daniel Bernhardt, Lambert Wilson, Neil Patrick Harris e Priyanka Chopra.

