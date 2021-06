Sweet Tooth: una featurette di Netflix ci fa scoprire la serie

Indecisi su cosa guardare in tv? Avete adocchiato la nuova serie Sweet Tooth ma non sapete se fa per voi? Netflix viene in vostro soccorso con un simpatico video che vi spiega tutto quel che c’è da sapere su questa miniserie in meno di tre minuti.

Tratto dai fumetti DC Comics e scritto per la tv da Jeff Lemire, Sweet Tooth è prodotto da Jim Mickle (che è anche il regista), Robert Downey Jr., Susan Downey, Beth Schwartz, Amanda Burrell e Linda Moran, e vede protagonisti Christian Convery e Nonso Anozie.

Questa la sinossi ufficiale:

Dieci anni fa il “Grande Crollo” ha gettato il mondo nel caos e dato vita a misteriosi esseri metà uomini e metà animali. Non sapendo se questi ibridi sono la causa o il risultato del virus, molte persone li temono e gli danno la caccia. Dopo aver vissuto dieci anni in un bosco remoto, Gus (Christian Convery), metà cervo e metà bambino, diventa amico del solitario Jepperd (Nonso Anozie). I due partono per un’avventura straordinaria attraverso quel che resta dell’America, alla ricerca di risposte sulle origini di Gus, sul passato di Jepperd e sul vero significato della parola casa. Ma la loro storia si popola di alleati e nemici inaspettati, mentre Gus impara che il ricco e pericoloso mondo al di là del bosco è ben più complesso di quanto immagini.

