Tinder aggiunge una nuova impostazione per evitare ‘imbarazzi’ con i conoscenti

Tinder ora permette di bloccare i contatti della rubrica, in modo da non vedere amici, colleghi e vecchie fiamme trai match potenziali.

Da oggi Tinder consente di bloccare i propri contatti dai match potenziali. Significa che l’utente potrà scegliere liberamente di non vedere – e non farsi vedere – da alcune persone, è sufficiente avere il loro numero di telefono.

In altre parole, sintetizza The Verge, sarà possibile evitare spiacevoli imbarazzi con colleghi, amici, parenti o – molto più facilmente – vecchie fiamme di cui non volete più saperne nulla.

È sufficiente accedere alle impostazioni dell’app e quindi andare nella nuova sezione ‘Bocca i contatti’. Da lì l’utente può scegliere quale persone bloccare – in modo da non vederli nei match potenziali e viceversa. Come avrete intuito, per farlo è necessario autorizzare l’app all’accesso alla rubrica. Giudicate voi se ne vale la pena.

Tinder su questo fronte lascia all’utente ampie possibilità di scelta: si può bloccare l’intera rubrica, in modo da trovare solo persone con cui non si è in confidenza, oppure si può essere più selettivi e scegliere di bloccare solo alcuni specifici contatti, che andranno indicati manualmente.

Ovviamente è possibile sbloccare una persona o rimuovere completamente il collegamento con la propria rubrica in qualsiasi momento. Per ovvie ragioni di privacy, i contatti bloccati non riceveranno mai una notifica. Tinder non consente di vedere quale dei propri amici o contatti abbia un account sull’app, si tratta più che altro di una misura preventiva.