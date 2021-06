James Bond: Mark Strong ha fallito il provino da villain per colpa di Daniel Craig

A volte la vita è proprio buffa: l’apprezzato attore inglese Mark Strong, noto in gran parte per i ruoli da “cattivo” in svariati blockbuster degli ultimi anni, ha rivelato una bizzarra curiosità relativa a un suo provino -andato molto male- di James Bond.

Intervistato da Alan Carr per il programma There’s Something About Movies, Strong ha risposto alla domanda “Sei mai andato impreparato a un provino?”

Mi sono presentato a un provino per la parte del cattivo in un film di James Bond dell’epoca di Brosnan protagonista. Avevo imparato le battute… e per celebrare sono uscito fuori a bere, ubriacandomi. Ho strafatto e il giorno dopo avevo un potente hangover.

Nonostante tutto, però, l’attore si è recato lo stesso all’audizione, sottovalutando la situazione.

Ho cominciato, ma mi sono semplicemente scordato le mie battute, non le ricordavo più e mi è crollato tutto addosso. Stavo sudando, è stata un’esperienza terribile ma da cui ho imparato.

Errori di gioventù, come si suol dire. Strong non ha specificato l’anno esatto dell’avvenimento ma, facendo due calcoli, è successo almeno vent’anni fa (se non trenta), dato che l’ultimo film con Brosnan è Die Another Day, del 2002, mentre il primo GoldenEye, del 1995.

Di per sé l’aneddoto è significativo, ma è una particolare coincidenza a rendere la notizia più gustosa. L’amico con cui, quella fatidica sera, Mark Strong era uscito a bere era Daniel Craig, che anni più tardi sarebbe divenuto egli stesso James Bond.

Quindi, la colpa è sua!

Scherza dunque Strong, che non avrà avuto la parte di cattivo in 007 ma si è abbondantemente rifatto, col tempo. E, volendo, è sempre in tempo per ricoprire quel ruolo, in un prossimo film. Anche se, probabilmente, non fronteggerebbe il suo amico sullo schermo: No Time To Die dovrebbe essere l’ultimo James Bond con Craig nel ruolo.

