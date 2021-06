Apple MagSafe, a rischio i pazienti con pacemaker: il monito dell’American Heart Association

I nuovi accessori MagSafe di Apple non sono indicati per chi ha alcune condizioni mediche. L’American Heart Association mette in guardia i pazienti con pacemaker: il magnete dei nuovi iPhone può interferire in modo importante con il dispositivo medico e gli effetti, potenzialmente, potrebbero essere fatali.

L’associazione ha testato l’impatto della tecnologia MagSafe del nuovo iPhone 12 Pro Max usando i pacemaker di tre delle più importanti aziende americane, ossia Medtronic, Abbott e Boston Scientific. A prescindere dal modello di pacemaker – ne sono stati testati 11 -, il contatto con la pelle dello smartphone ha prodotto interferenze magnetiche significative, in alcuni casi portando all’attivazione non intenzionale dell’interruttore interno e, quindi, alla disattivazione della funzione di shock necessaria in caso di aritmia ventricolare.

I ricercatori hanno notato interferenze importanti quando lo smartphone era posto a circa 1,5 cm di distanza dal pacemaker. Basterebbe posizionare lo smartphone nel taschino interno di una giacca o di una camicia, per portare a conseguenze potenzialmente molto gravi.

Ovviamente non è un problema che riguarda specificatamente gli iPhone, gli stessi effetti si verificherebbero con qualsiasi altro magnete sufficientemente potente.

I ricercatori sottolineano l’importanza di una campagna d’informazione adeguata per spiegare ai malati i rischi dell’uso degli iPhone con tecnologia MagSafe, raccomandando che vengano prese le misure di sicurezza necessarie per evitare un uso errato dello smartphone. La Food ad Drug Administraion nel suo sito sostiene che gli smartphone non pongano un rischio significativo per i pazienti con pacemaker, ma questo – continua il report della AHA – non significa che non sia necessario prendere adeguate precauzioni

Lo scorso gennaio Apple ha aggiornato le sue raccomandazioni per i consumatori, consigliando ai clienti che abbiano acquistato un iPhone 12 di mantenerlo ad almeno 15cm di distanza dai dispositivi elettronici medici.