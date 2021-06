A Quiet Place: Paramount farà uscire il film spin-off nel 2023

05—Giu—2021 / 10:03 AM

Sembra che ci sarà un A Quiet Place III, ma il terzo film della saga che uscirà per primo al cinema non sarà A Quiet Place III bensì il suo spin-off, per il quale la Paramount ha già pianificato una data d’uscita che sarà nel 2023. Esattamente lo spin-off di A Quiet Place arriverà nelle sale cinematografiche il 31 marzo 2023.

Deadline ha rivelato che si tratta di un film nelle primissime fasi di sviluppo, e che allargherà l’universo narrativo raccontato nei primi due lungometraggi. Jeff Nichols dirigerà e sceneggerà la storia basata su un’idea di John Krasinski.

Qualche tempo fa Emily Blunt aveva parlato anche di A Quiet Place III, affermando:

John Krasinski ha parecchie idee che potrebbero funzionare. Penso che voglia vedere come le persone rispondono a questa storia prima di mettersi totalmente a lavorare sul terzo film. Ma posso dire che ha già in mente della grandi idee.

La storia del secondo film vede la famiglia Abbott affrontare il mondo esterno. Un’avventura che farà prendere consapevolezza del fatto che le creature da cui stanno scappando non sono l’unica minaccia.

Scritto e diretto ancora una volta da John Krasinski, che sarà anche tra gli interpreti, il film vede anche la presenza di Cillian Murphy, protagonista della serie cult Peaky Blinders. Dopo vari rinvii a causa della pandemia, A Quiet Place II arriverà al cinema dal 24 giugno.